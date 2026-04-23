Real Madrid : Arbeloa répond aux accusations pour Dani Carvajal

En Espagne, le cas Dani Carvajal fait grincer des dents. En fin de contrat le 30 juin prochain, le latéral droit, qui ne serait pas contre étendre son bail une année de plus, ne joue plus. En effet, Alvaro Arbeloa lui préfère Trent Alexander-Arnold. Interrogé à ce sujet ce jeudi en conférence de presse, le coach espagnol a confié : « Trent est en grande forme, il mérite de jouer, ses performances sont irréprochables. Chaque match est crucial pour moi. Si je fais jouer un joueur, c’est parce que je crois qu’il le mérite et que je pense que c’est ce qu’il faut faire pour gagner.» Les journalistes lui ont ensuite précisé que le joueur n’a joué que 22% des minutes possibles depuis sa prise de fonction. « C’est très simple, seuls 11 joueurs peuvent jouer. Ce n’est pas qu’ils ne savent pas jouer. Je suis injuste envers beaucoup d’autres, mais je sais à quel point ils s’entraînent bien. C’est tout. »

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Le traitement de Carvajal, l’un des tauliers du vestiaire madrilène, fait toutefois causer de l’autre côté des Pyrénées. D’autant que cela n’est pas une bonne nouvelle à quelques mois de la Coupe du Monde 2026. Mais pour Arbeloa, il n’y a rien de personnel contrairement à ce que la presse peut penser. « Ma réponse l’autre jour à une question que j’ai trouvée déplacée a été brève et sérieuse. Vous pouvez constater mes réactions à chaque fois que je parle de lui. Demandez à mes joueurs comment je m’exprime devant le groupe. Vous essayez de me mettre dans une situation délicate, injuste. Il est plus que prêt pour la Coupe du Monde, je suis content de lui, et je pense qu’il devrait être tout aussi important pour l’équipe nationale. J’ai toujours entretenu de bonnes relations avec lui, je l’ai toujours traité avec affection, respect et admiration. Que certains pensent que je compose mes équipes pour des raisons personnelles… J’ai du mal à croire qu’un entraîneur au monde ne compose pas ses équipes pour des raisons purement sportives.» Très agacé, Arbeloa a mis les points sur les "i".