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Ange Postecoglou nouvel entraîneur d’Al-Nassr

Par Jordan Pardon
1 min.
Ange Postecoglou @Maxppp

Libre depuis son renvoi de Tottenham au mois de février, Ange Postecoglou a retrouvé un projet. L’entraîneur australien vient d’être nommé à la tête d’Al-Nassr, où avait un temps été cité Roberto Martinez. Il aura fort à faire en passant derrière Jorge Jesus, qui avait réussi son pari avec Cristiano Ronaldo en remportant la Saudi Pro League la saison dernière. Le quintuple Ballon d’Or va ainsi connaître son sixième entraîneur depuis son arrivée au club, après avoir côtoyé Rudi Garcia, Dinko Jelicic, Luis Castro, Stefano Pioli, et donc Jorge Jesus.

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«Nouveau chapitre. Monsieur Ange Postecoglou, est le nouvel entraîneur de l’équipe première de football du club d’Al-Nassr. Il a signé un contrat qui s’étend sur les deux prochaines saisons. Nos vœux de succès à lui et à son staff dans leur parcours si Dieu le veut», indique Al-Nassr.

Pub. le - MAJ le
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