Dani Ceballos fait son retour au Betis

Libre depuis la fin de son contrat au Real Madrid, Dani Ceballos (30 ans) a patienté avant de retrouver un nouveau club. Tout s’est finalement joué lors du dernier jour du mercato puisque le Real Betis Balompié, qui a tenté de le faire revenir à plusieurs reprises par le passé, a officialisé son grand retour tard dans la nuit de mardi à mercredi.

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«Le Real Betis a trouvé un accord pour l’intégration de Dani Ceballos, qui signe en tant que joueur vert et blanc pour les trois prochaines saisons. Daniel Ceballos (Utrera, 07/08/1996) retourne ainsi au Real Betis, le club qu’il a rejoint dans les rangs des jeunes et qui lui a donné ses débuts en Première Division en 2014.» L’histoire d’amour continue entre les Andalous et Ceballos.