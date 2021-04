Médias : Christophe Dugarry se prononce sur son avenir

« Aujourd’hui, je peux dire que le monde des médias, c’est terminé pour moi. » Par ces mots, Christophe Dugarry, 49 ans, scellait son avenir dans une interview accordée à Télé-Loisirs le 9 juillet 2020, quatre ans après son arrivée chez RMC pour animer l'émission Team Duga, notamment.

Dans un entretien donné à l'Equipe, où il évoque principalement la situation des Girondins de Bordeaux, le consultant a confié qu'il ne reprendrait pas du service dans un média avant 2022 : « je l'ai été en effet (approché par des médias, NDLR), mais il n'y aura pas de retour médiatique dans l'immédiat pour moi, ni pour l'Euro, ni pour la saison prochaine. On verra à l'été 2022... » Il s'est ensuite prononcé sur la probable arrivée d'un consultant sur son ancienne tranche (18 h-20 h) à la rentrée : « je suis content. RMC s'était un peu perdu et revenir à son ADN, c'est la solution. Je connais bien Karim Nedjari (le nouveau DG de RMC et RMC Sport), il est fait pour cette radio. Toute la difficulté est de trouver le bon personnage », a-t-il glissé.