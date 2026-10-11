Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

PSG : le club peut-il être sanctionné pour la banderole des ultras parisiens ?

Par Valentin Feuillette
1 min.
Des supporters du Paris saint-Germain @Maxppp
PSG 3-1 Le Mans

Le Paris Saint-Germain pourrait-il être sanctionné par la LFP après la banderole politique déployée par le Collectif Ultras Paris lors de la réception du Mans (3-1), samedi soir, au Parc des Princes ? C’est la question que certains se posaient déjà samedi en fin de soirée. « Vos milices répriment, notre jeunesse résiste », pouvait-on lire dans le Virage Auteuil, en référence aux mobilisations étudiantes et aux accusations de violences policières. Les agents de sécurité ont rapidement fait retirer le message, avant que les ultras ne quittent leur tribune en signe de protestation, en scandant notamment « Liberté pour les ultras », puis ne regagnent leurs places après la pause. Le règlement intérieur du stade interdit les supports à caractère politique, idéologique ou philosophique.

La suite après cette publicité

Pour autant, une sanction disciplinaire de la LFP n’est pas automatique. La commission pourrait examiner les circonstances de l’incident, la nature du message et les mesures prises par le club pour y mettre fin. Une amende ou une fermeture partielle de tribune font partie des sanctions envisageables en matière de débordements en tribunes, mais rien ne permet d’affirmer qu’elles seront prononcées dans ce dossier. Le retrait de la banderole par la sécurité pourrait être pris en compte dans l’appréciation des faits. En l’absence de confirmation officielle d’une éventuelle procédure, le PSG ne peut donc pas être considéré comme déjà sanctionné, voire même sanctionnable.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier