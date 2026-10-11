PSG : le club peut-il être sanctionné pour la banderole des ultras parisiens ?

Le Paris Saint-Germain pourrait-il être sanctionné par la LFP après la banderole politique déployée par le Collectif Ultras Paris lors de la réception du Mans (3-1), samedi soir, au Parc des Princes ? C’est la question que certains se posaient déjà samedi en fin de soirée. « Vos milices répriment, notre jeunesse résiste », pouvait-on lire dans le Virage Auteuil, en référence aux mobilisations étudiantes et aux accusations de violences policières. Les agents de sécurité ont rapidement fait retirer le message, avant que les ultras ne quittent leur tribune en signe de protestation, en scandant notamment « Liberté pour les ultras », puis ne regagnent leurs places après la pause. Le règlement intérieur du stade interdit les supports à caractère politique, idéologique ou philosophique.

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Pour autant, une sanction disciplinaire de la LFP n’est pas automatique. La commission pourrait examiner les circonstances de l’incident, la nature du message et les mesures prises par le club pour y mettre fin. Une amende ou une fermeture partielle de tribune font partie des sanctions envisageables en matière de débordements en tribunes, mais rien ne permet d’affirmer qu’elles seront prononcées dans ce dossier. Le retrait de la banderole par la sécurité pourrait être pris en compte dans l’appréciation des faits. En l’absence de confirmation officielle d’une éventuelle procédure, le PSG ne peut donc pas être considéré comme déjà sanctionné, voire même sanctionnable.