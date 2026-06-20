CdM 2026 : France Pierron met les choses au clair face après sa sortie polémique sur Doku

Plongée au cœur d’une grosse polémique après ses déclarations sur la situation de Jérémy Doku, dont la compagne doit accoucher en pleine Coupe du Monde 2026, la journaliste, France Pierron, a pris la parole sur X. En effet, elle a tenu à apporter quelques précisions afin de répondre aux nombreuses réactions suscitées par son intervention sur le plateau de l’Equipe de Choc, qui dénonçait un étonnement au sujet de la volonté du Belge de quitter les USA pour l’accouchement.

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Devant les très nombreuses réactions suite à mes propos dans « l’Equipe de Choc », au sujet du footballeur belge Jérémy Doku, je souhaite apporter quelques précisions.



J’y exprimais un avis personnel, dans le cadre d’un échange contradictoire.



1/3 — ⭐France⭐ Pierron (@francepierron) June 20, 2026

« Devant les très nombreuses réactions suite à mes propos dans « l’Equipe de Choc », au sujet du footballeur belge Jérémy Doku, je souhaite apporter quelques précisions. J’y exprimais un avis personnel, dans le cadre d’un échange contradictoire. Ces propos n’engagent que moi et ne reflètent en aucun cas une position collective. Je comprends qu’ils aient pu choquer, heurter ou blesser certains d’entre vous, et j’en suis désolée. Mon intention n’a jamais été de minimiser la place ou le rôle des pères auprès de leur conjointe et de leur enfant » a-t-elle insisté.