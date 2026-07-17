Javier Tebas s’enflamme après la victoire de l’Espagne contre la France
Présent dans les tribunes du stade d’Arlington lors de la demi-finale remportée par l’Espagne face à la France (2-0), Javier Tebas n’a pas caché son admiration pour la prestation de la Roja. Le président de LaLiga a salué une victoire qu’il juge déjà historique. « C’est un match que nous n’oublierons jamais. Ils ont joué de façon exceptionnelle contre une équipe aussi puissante que la France. Je ne pense pas que nous reverrons un jour un match et une victoire de cette envergure dans l’histoire du football », a-t-il déclaré à MARCA.
Le dirigeant espagnol a également mis en avant le travail de formation réalisé par les clubs de Liga, rappelant que 17 joueurs de la sélection évoluent dans le championnat espagnol et que plusieurs autres y ont été formés. À quelques jours de la finale contre l’Argentine, Tebas estime que la Roja a toutes les cartes en main : « Si l’Espagne joue comme contre la France, elle aura de très bonnes chances de devenir championne du monde. Cette équipe maîtrise le ballon comme aucune autre et il est très difficile de la battre. »
En savoir plus sur
Coupe du Monde 2026 : la FIFA va donner accès à la conférence de presse d’avant-match au grand public
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Équipe de France : la remarque d’Ousmane Dembélé qui a agacé les Bleus à la mi-temps face à l’Espagne
Explorer