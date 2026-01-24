Le PSG est passé tout proche d’une nouvelle frayeur

Les prestations se suivent et se ressemblent dangereusement en ce moment au PSG. Face au Paris FC, puis contre le Sporting CP, le champion d’Europe a mis en évidences ses limites du moment. Malgré une impression de domination collective, il ne parvient pas à concrétiser ses occasions. C’est la faute des attaquants mais aussi à un jeu moins fluide, plus attendu par les adversaires, rendant des occasions moins nettes, plus difficiles à conclure. Le grand nombre de blessés depuis le début de la saison peut aussi expliquer ce manque de réalisme.

La suite après cette publicité

Hier à Auxerre, le PSG a fini par marquer et par l’emporter 1-0. Le club de la capitale a mis le temps avant de battre, enfin, un Donovan Léon encore dans un grand soir face à ces Parisiens diminués au coup d’envoi (7 absents). Encore maladroit hier, en dépit de réelles différences balle au pied, Bradley Barcola a été récompensé de ses efforts en inscrivant le seul but du match à la 80e minute… sur un improbable contre en situation de 3 contre 1 défenseur. «J’ai beaucoup pêché depuis le but sur ce match mais je suis récompensé», souriait le héros du soir sur Ligue 1 +.

La suite après cette publicité

«Il manque un peu de confiance»

Le soulagement se lisait aussi sur le visage de Luis Enrique et se traduisait dans ses propos tenus en conférence de presse. «Normalement, c’est difficile quand on joue ici (à Auxerre), on s’est créé beaucoup d’occasions mais il manque un peu de confiance et de précision pour les terminer», avouait l’entraîneur, conscient que ses troupes traversent une période délicate. «Quand tu fais les choses mieux que l’adversaire mais que tu n’es pas capable de gagner, tu n’as pas de confiance pour affronter ce type de situations. Dans les premières quinze minutes, on s’est créé beaucoup d’occasions mais ils ont bien défendu.»

L’explosion de joie du banc de touche sur le but de Barcola en dit long sur la tension et les inquiétudes qui dominent le vestiaire et le staff technique. «Bien sûr, en tant que coach quand tu vois que tu perds des ballons que normalement tu ne perds pas… Sur ce match, si on a la même réussite qu’au Portugal (contre le Sporting, 1-2, mardi soir), on peut perdre car c’est comme ça le football. Et si on avait perdu, la confiance aurait diminué.» Cette victoire permet au PSG de reprendre la tête avant le déplacement de Lens ce soir au Vélodrome (21h05).

La suite après cette publicité

Barcola félicité par Luis Enrique

Elle fait du bien avant le choc face à Newcastle en Ligue des Champions où une place dans le top 8 ce se joue et pourrait libérer un peu les esprits du moment, notamment qui sont critiqués en ce moment, comme Barcola. «Je n’aime pas individualiser. Aujourd’hui, Brad’ a joué un très bon match, il a créé la supériorité, il a créé beaucoup d’occasions, mais ce n’est pas facile d’aller à 100 à l’heure et d’être très précis. Ce n’est pas qu’un problème des attaquants, les milieux aussi ont eu des occasions, insiste Luis Enrique. C’est un moment d’imprécision générale, il faut soigner ça et travailler là-dessus pour être le plus précis possible au prochain match.»