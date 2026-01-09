Antoine Semenyo signe à Manchester City !

Arrivé en janvier 2023 à Bournemouth, Antoine Semenyo s’est fait un nom chez les Cherries. Leader offensif de la formation d’Andoni Iraola, l’international ghanéen (32 sélections) était déjà très en vue lors de l’exercice passé avec 11 buts et 5 passes décisives en 37 rencontres. Cette saison, le joueur de 26 ans est reparti sur des bases encore meilleures. Doublement décisif à Anfield lors de la première journée, buteur à Old Trafford, il a régalé les observateurs de Premier League en étant impliqué sur 13 buts des 34 buts inscrits par Bournemouth (10 buts, 3 passes décisives). De quoi attirer l’attention des plus grandes écuries anglaises.

Chelsea, Liverpool, Tottenham, Manchester United et Manchester City se sont tous renseignés sur le profil de l’ancien joueur de Bristol City au cours des dernières semaines. D’autant plus que sa clause libératoire, estimée à 70 M€, n’était activable que du 1er au 10 janvier. Très vite, une tendance claire s’est dégagée : celle d’un départ vers l’Etihad Stadium. Après un ultime match avec Bournemouth, ponctué d’un but à la 90e+5 minute pour offrir la victoire aux Cherries face aux Spurs (3-2), mercredi, les Cityzens ont officialisé l’arrivée de Semenyo, qui s’est engagé jusqu’en 2031.

Une nouvelle arme offensive pour Pep Guardiola

« Manchester City est ravi de confirmer la signature d’Antoine Semenyo en provenance de l’AFC Bournemouth.Le joueur de 26 ans a signé un contrat de cinq ans et demi, qui le maintiendra à l’Etihad Stadium jusqu’en 2031 », a officialisé le club mancunien.

Selon The Athletic, Bournemouth percevra 72 M€, auxquels s’ajoutent 1,7 M€ de bonus ainsi qu’un pourcentage de 10% sur une future revente, faisant de Semenyo la plus grosse vente de l’histoire du club. Déjà dotés d’une armada offensive impressionnante - Haaland, Foden, Cherki, Doku ou encore Savinho - Pep Guardiola et City s’offrent une option supplémentaire de premier plan. Semenyo, lui, franchit une nouvelle étape dans sa carrière en quittant un club de milieu de tableau de Premier League pour rejoindre une écurie du top 8 européen.