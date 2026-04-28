Kingsley Coman renaît avec Al-Nassr et pourrait bien poser un énorme casse-tête à Didier Deschamps

Installé depuis l’été dernier en Arabie saoudite, Kingsley Coman est en train de signer une saison tout simplement remarquable sous les couleurs d’Al Nassr. L’ancien joueur formé au Paris Saint-Germain affiche les meilleures statistiques de sa carrière avec 14 buts et 11 passes décisives en 36 rencontres toutes compétitions confondues, surpassant largement son précédent record établi au Bayern Munich (10 buts en 2018-2019). Dans un quatuor offensif impressionnant composé de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané et João Félix - lui aussi en pleine renaissance -, l’international français rayonne, profitant d’un contexte idéal pour exprimer pleinement ses qualités. Titulaire indiscutable sous les ordres de Jorge Jesus, il évolue désormais majoritairement sur le côté droit, un repositionnement qui met en valeur sa polyvalence et pourrait peser dans la balance en vue de la Coupe du Monde 2026.

La suite après cette publicité

Son impact ne se limite pas au championnat saoudien. En Ligue des Champions asiatique, Coman a marqué les esprits avec un triplé retentissant en demi-finale face à Al Ahli Doha, confirmant son retour à son meilleur niveau. Il aura d’ailleurs à cœur de poursuivre sur cette lancée ce mercredi face à la bande à Riyad Mahrez, Al Ahli, autre rendez-vous majeur dans une saison déjà exceptionnelle. Sur le plan collectif, tout sourit également à Al Nassr, solide leader de la Saudi Pro League avec une avance confortable sur Al Hilal. Coman est en route vers son premier titre majeur avec son club actuel.

Kingsley Coman peut-il vraiment faire son retour en équipe de France ?

Pourtant, tout n’a pas été aussi fluide ces derniers mois en sélection. Lors de son retour avec les Bleus en octobre 2025, l’ailier français avait laissé une impression mitigée, notamment face à l’Azerbaïdjan. Capable de quelques éclairs, il avait toutefois souffert d’un manque de constance, perdant 17 ballons et manquant plusieurs contrôles, avant d’être remplacé par Christopher Nkunku. Une performance en demi-teinte qui n’avait pas permis de réellement relancer sa position dans la hiérarchie offensive de Didier Deschamps. À ce moment-là, la concurrence semblait prendre définitivement le dessus, avec des profils jeunes comme Bradley Barcola, Désiré Doué, Rayan Cherki ou encore Maghnes Akliouche.

La suite après cette publicité

Mais la donne a changé. Porté par ses performances en SPL, Coman s’invite de nouveau dans le débat, d’autant que le terrible forfait d’Hugo Ekitiké rebat les cartes en attaque, blessé au tendon d’Achille. Face à lui, la concurrence reste dense et variée, entre Randal Kolo Muani, Jean-Philippe Mateta, Florian Thauvin, Estéban Lepaul ou encore Eli Junior Kroupi. Mais l’ancien Bavarois possède un avantage non négligeable : son expérience du très haut niveau et ses 61 sélections en équipe de France. Dans un entretien accordé à L’Équipe, il affichait d’ailleurs une confiance intacte : « surpris d’être de retour mon retour ? Pas vraiment. J’ai joué dix ans en Europe, et ça ne fait qu’un mois que je suis là-bas. Tu ne perds pas tes qualités. Je suis le même joueur qu’au Bayern. Je ne vais pas perdre mon niveau en un an non plus. Je suis toujours prêt à aider la sélection. Je suis certain de pouvoir maintenir mon niveau. Je vais continuer à vouloir être le meilleur joueur possible. Et ma connaissance du haut niveau, je l’aurai toujours. »

Lucide malgré tout, Coman ne ferme aucune porte, quitte à faire preuve d’un certain recul : « je préfère même ne pas faire une Coupe du monde pour laisser la place à un jeune si c’est pour venir et ne rien faire ». Une déclaration qui illustre à la fois son exigence personnelle et sa conscience de la forte concurrence. Reste que ses performances actuelles plaident largement en sa faveur. Même si son évolution en Saudi Pro League peut peser dans les choix du sélectionneur, rien n’est figé. À quelques semaines de l’annonce de la liste, prévue le 14 mai au 20h de TF1, Kingsley Coman a clairement relancé sa candidature, même s’il ne figurait pas lors des derniers rassemblements. Au vu de sa dynamique actuelle, rien est imposible.