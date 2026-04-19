Atlético de Madrid : maudit, Antoine Griezmann a encore vécu un cauchemar

Le décor était planté pour qu’Antoine Griezmann vive une soirée hors du temps. Jamais vainqueur de la Liga ni de la Coupe du Roi avec l’Atlético au cours de sa carrière, le champion du monde 2018 avait hier soir une dernière étincelle à saisir : une finale de Coupe d’Espagne face à son club formateur de la Real Sociedad, loin d’être imprenable cette saison. Mais comme lors de la finale de Ligue des Champions 2016 à Milan face au Real Madrid, ses rêves se sont brutalement éteints au terme d’une séance de tirs au but qui aura fait de Marrero un inconnu devenu connu (le deuxième gardien de la Real Sociedad a réalisé deux arrêts).

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« Encore déchu », écrit ce matin le journal L’Équipe au sujet du Français, qui n’a plus gagné de trophée avec l’Atlético depuis la Supercoupe de l’UEFA en 2018. Le Figaro fait un cruel parallèle entre le natif de Mâcon, rangé dans la catégorie des "flops", et son adversaire Mikel Oyarzabal, buteur dans les 6 finales jouées au cours de sa carrière. « Tous les yeux étaient rivés sur Antoine Griezmann ce samedi. Dans l’autre camp, la Real Sociedad a pu compter sur sa légende. Incontestable à la pointe de l’attaque basque, Mikel Oyarzabal a de nouveau su se mettre en évidence dans un grand rendez-vous. »

10 ans sans trophée majeur avec l’Atlético sur la scène nationale

Le Parisien parle d’un joueur « maudit sur la scène nationale» et d’une «dernière opportunité loupée ». En Espagne, où l’on parlait de ce match comme celui du Français, cette déroute fait aussi parler. Marca écrit : « parce que le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético méritait de partir en beauté. Parce qu’Antoine est et restera à jamais une légende de l’Atlético. Cela devait être son match… mais on n’a pas vu l’Antoine de ses plus grandes soirées. Le match de Griezmann est finalement devenu celui de Marrero ».

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Sport ajoute : «hanté par la poisse, Antoine Griezmann quitte l’Atlético de Madrid sans aucun trophée domestique majeur.» Le journal madrilène AS enchérit : « la Real Sociedad a mis en place une défense solide pour empêcher le Français de développer son jeu habituel. Il a délivré la passe décisive pour l’égalisation de Lookman, et a livré une prestation juste, mais sans éclat. Ce n’était pas son soir. » Griezmann quittera donc l’Atlético de Madrid cet été, sans jamais avoir triomphé sur la scène nationale sous le maillot des Colchoneros. Mais il aura une ultime chance de remporter le plus beau des titres : la Ligue des Champions. Car un sacre en C1 effacerait évidemment tout le reste.