Mercato : pourquoi le Real Madrid a radicalement changé d'avis pour Ceballos et Odegaard

Si on se fiait aux informations de la presse ibérique, Dani Ceballos et Martin Odegaard n'allaient toujours pas jouer à Madrid la saison prochaine. L'Espagnol semblait ainsi se diriger vers une nouvelle saison en prêt - voire une vente définitive - à Arsenal, alors qu'il était prévu que le Norvégien reste une saison supplémentaire à la Real Sociedad. Mais visiblement, le Real Madrid et Zinedine Zidane en ont décidé autrement. Les deux joueurs vont, selon les nouvelles parues mardi, faire partie de l'équipe première merengue pour la saison à venir.

Et c'est Zinedine Zidane qui serait derrière cette décision. Comme l'explique Marca, les Merengues voient en eux des renforts à coût 0€, à l'heure où le club ne peut pas faire de gros investissements. Au sein du club, on estime aussi qu'il y a besoin d'un renouveau dans cet entrejeu qui commence logiquement à s'épuiser et à arriver en fin de cycle. Zinedine Zidane connaît bien Odegaard et estime qu'il est déjà opérationnel et prêt à apporter beaucoup de choses à son équipe. Les deux hommes ont une relation fluide et cordiale et le Norvégien est convaincu qu'il aura ses chances sous les ordres du Français après avoir été l'une des sensations de la Liga avec la Real Sociedad.

Ceballos, un choix des dirigeants

Quant à Dani Ceballos, la situation était un peu différente, dans la mesure où Odegaard était dans les plans du club pour le moyen/long terme, contrairement à lui. D'autant plus qu'on lui prêtait une relation assez froide avec Zinedine Zidane, qui s'est matérialisée par des sorties médiatiques remarquées et souvent interprétées comme des clashs contre le tacticien français. Pour AS, c'est l'échec européen de cette saison qui a poussé le Real Madrid à revoir ses plans.

Ce n'est en revanche pas une décision de Zidane, mais de la direction madrilène, qui a constaté un certain manque d'alternatives et de solutions au milieu face à Manchester City. Dans le même temps, l'état-major avait suivi de près la belle prestation du milieu de terrain andalou contre les Citizens en demies de FA Cup. Les dirigeants merengues estiment qu'il peut apporter quelque chose de différent et sont confiants quant à sa capacité à avoir un rôle important. Ils espèrent juste que Zinedine Zidane comptera sur lui...