PL : Chelsea se casse les dents contre Burnley, Palace enchaîne

Juste avant la réception de Burnley, Chelsea avait vu Manchester City revenir sur ses talons après le succès des Cityzens sur la pelouse d'Old Trafford. Sur le papier, cette mission semblait être largement dans les cordes de Thomas Tuchel et de ses hommes mais il n'en a rien été. Havertz a pourtant mis les Blues sur la voie du succès (33e) mais à force de dominer sans concrétiser, Thiago Silva trouvant le poteau de la tête par exemple, et Pope réalisant quelques miracles dans sa cage, devant Hudson-Odoi notamment, ils ont fini par se faire punir. La faute à l'entrant Vydra (79e), opportuniste sur le seul temps fort des Clarets à Stamford Bridge, et qui permet de ramener le point du nul (1-1). Chelsea reste leader avec trois points d'avance sur City.

Dans le même temps, deux autres rencontres avaient lieu durant cette 11e journée de Premier League. Norwich peut enfin souffler. Le promu a remporté son premier match de la saison en championnat en allant gagner sur la pelouse de Brentford 2-1. Normann et Pukki ont donné l'avantage aux Canaries, avant de voir Henry réduire l'écart mais Norwich reste dans la zone rouge, à 5 points du premier non relégable. Enfin, Crystal Palace a battu Wolverhampton 2-0 grâce à des réalisations de Zaha et de Gallagher. Avec ce second succès de suite et ce sixième match consécutif sans défaite, les Eagles poursuivent leur remontée au classement en prenant la 9e place.

Les résultats des matches de 16h :

Chelsea 1 - 1 Burnley : Havertz (33e) ; Vydra (79e)

Brentford 1 - 2 Norwich : Henry (60e) ; Normann (6e), Pukki (29e sp)

Crystal Palace 2 - 0 Wolverhampton : Zaha (61e), Gallagher (78e)