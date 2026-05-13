Lorient a choisi Will Still pour remplacer Pantaloni

On commence à y voir plus clair à Lorient. Alors qu’Olivier Pantaloni quittera ses fonctions d’entraîneur à l’issue de la saison, faute d’avoir trouvé un accord avec sa direction pour prolonger, le club morbihannais aurait trouvé son successeur : Will Still.

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Le journal L’Equipe révélait récemment un intérêt des Merlus pour l’ex-entraîneur de Reims et de Lens, et à en croire RMC Sport, des négociations ont actuellement lieu entre le technicien anglo-belge et les dirigeants bretons. Pour rappel, Still est sans club depuis son renvoi de Southampton en novembre dernier. Il avait déjà annoncé lors d’apparitions publiques son souhait de revenir entraîner en France.