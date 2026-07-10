Coupe du Monde 2026 : les cartons jaunes remis à zéro pour les demi-finales

L’Équipe de France continue de tout écraser sur son passage durant cette Coupe du Monde 2026. Vainqueur du Maroc (2-0) jeudi soir en 1/4 de finale, les Bleus se sont qualifiés pour le dernier carré de la compétition pour la 3e fois d’affilée, après 2018 et 2022. Si les joueurs de Didier Deschamps n’ont pas été plus dérangés que ça par les Lions de l’Atlas, trois joueurs abordaient toutefois cette rencontre avec beaucoup de prudence : Michael Olise, Manu Koné et Bradley Barcola.

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Avertis lors du précédent tour face au Paraguay (0-1), les trois joueurs français étaient sous la menace d’une suspension pour les demi-finales de la compétition. Titulaires au coup d’envoi, Olise et Koné s’en sont bien tirés, évitant d’être sanctionnés par l’arbitre argentin Facundo Tello. Entré au cours de la seconde période à la place de son coéquipier au PSG, Désiré Doué, Barcola n’a pas été averti non plus. Les trois joueurs seront ainsi disponibles pour la demi-finale, mardi soir (21h), contre l’Espagne ou la Belgique.