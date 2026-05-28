Lens annonce le départ d’Adrien Thomasson

L’annonce ne surprend personne. Le joueur lui-même l’avait avoué après la victoire en Coupe de France contre l’OGC Nice (3-1). Arrivé en janvier 2023 en provenance de Strabsourg pour 3,9 M€, Adrien Thomasson quitte les Sang et Or à la fin de son contrat. «J’en ai rêvé, de cette fin-là. Honnêtement, ça a pesé aussi dans mon choix final, avoir la possibilité de partir avec un trophée remporté».

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𝟏𝟑𝟎 apparitions en Sang et Or 🔴🟡

𝟏 Coupe de France 🏆

𝟕 matchs européens

𝟐𝟒 passes décisives

𝟏𝟓 buts



📰 https://t.co/wW5iZzVto7#MerciAdrien pic.twitter.com/sjZelA9KXk — Racing Club de Lens (@RCLens) May 28, 2026

Avec le milieu de terrain aux manettes, le club artésien aura obtenu deux qualifications en Ligue des Champions, la première avec Franck Haise, et la seconde cette saison sous la houlette de Pierre Sage. Thomasson devrait vite rebondir en Ligue 1. Nous vous révélions au début du mois que le PFC et le Stade Rennais luttaient pour obtenir sa signature. C’est bien vers la Bretagne que le joueur de 32 ans se dirige.