Carlos Carvalhal nommé entraîneur du Celta de Vigo

Auteur d'un début de saison compliqué en Liga, le Celta de Vigo, actuel 16e du championnat et à un petit point de la zone rouge, a limogé ce mercredi après-midi son entraîneur argentin Eduardo Coudet. Pour le remplacer, le club galicien a décidé de compter sur le technicien portugais Carlos Carvalhal, qui a déjà dirigé plus de 500 rencontres en professionnel dans plusieurs clubs du championnat lusitanien (Sporting, Rio Ave, Braga...), turcs (Besiktas, Basaksehir) et britanniques (Sheffield Wednesday, Swansea).

«Carlos Carvalhal sera l'entraîneur du RC Celta jusqu'en juin 2024 après l'accord conclu avec le club ces dernières heures. L'entraîneur portugais arrive au Celta avec une grande expérience, marquée par des succès notables. (...) Carlos Carvalhal rejoindra immédiatement les séances d'entraînement de l'équipe», peut-on lire dans le communiqué des Celticos.