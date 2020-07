Bayern : les premiers mots de Leroy Sané

La suite après cette publicité

Leroy Sané est enfin un joueur du Bayern Munich. Le club bavarois a officialisé le transfert ce matin. L'ailier allemand de 24 ans a signé un contrat jusqu'en 2025 et il a accordé ses premiers mots au site officiel de sa nouvelle équipe.

« Le FC Bayern est un très grand club et a de grands objectifs - et ces objectifs me conviennent également. J'ai hâte de relever le nouveau défi et j'ai hâte de m'entraîner avec l'équipe. Je connais Hansi Flick depuis l'équipe nationale U21, nous y avons eu de très bonnes relations. Je veux gagner autant de titres que possible avec le FC Bayern, et bien sûr la Ligue des Champions », a-t-il déclaré.