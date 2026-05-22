Ligue 1
Le Mans : un gros changement dans le staff de Patrick Videira
@Maxppp
En attendant d’en savoir plus sur l’avenir de Patrick Videira, deux mouvements sont à noter dans son staff. Cette semaine, l’entraîneur des gardiens du Mans, Sébastien Moncé, a appris que son contrat ne serait pas prolongé. Arrivé en 2024, il quittera le club cet été.
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Selon nos informations, l’entraîneur adjoint Yohann Feurprier va lui rester au Mans, mais dans un autre rôle. Un poste l’attend à la formation, pilier majeur de la politique du club. Hier, nous vous révélions que pas mal de mouvements étaient également attendus dans l’effectif.
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