MU : Monaco s'intéresse à Eric Bailly

Après l'intérêt de l'AS Rome pour Eric Bailly, c'est au tour de l'AS Monaco de se positionner sur le dossier. Selon L'Équipe, le défenseur central international ivoirien de 28 ans (46 sélections/2 buts) est la priorité des dirigeants monégasques. Malgré l'arrivée de Malang Sarr en provenance de Chelsea sous la forme d'un prêt payant, le quotidien français souligne que le défenseur international U21 français (6 sélections) reste un second choix.

L'atout supplémentaire pour Eric Bailly : il est droitier et il est capable d'occuper les deux postes dans l'axe. D'autre part, il est mis au ban à Manchester United avec les arrivées successives d'Harry Maguire, de Raphaël Varane et durant ce mercato de Lisandro Martinez. Sous contrat jusqu'en 2024 avec les Red Devils, le défenseur ivoirien reste une bonne pioche. Cependant, sur le Rocher on souhaite un prêt du joueur. Mais côté anglais, on souhaite vendre et sans le brader. À suivre...