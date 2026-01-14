Le Paris FC annonce son plan audacieux pour la fin du mercato

Nouveau riche du football français, mais quinzième du classement de Ligue 1, le Paris FC a certes retrouvé le sourire en éliminant le Paris Saint-Germain dès les seizièmes de finale de la Coupe de France (1-0), mais les dirigeants de l’autre club de la capitale ne sont pas satisfaits de la première moitié de saison. Le PFC reste un promu, mais il avait d’autres aspirations que la lutte pour le maintien avec l’arrivée au pouvoir de la famille Arnault et du géant Red Bull. Sans surprise, Paris compte donc sauver sa saison et éviter un retour en Ligue 2 avec l’arrivée de plusieurs recrues.

La suite après cette publicité

C’est ce qu’avait annoncé le mois dernier le patron Antoine Arnault. «Nous allons nous renforcer, oui. Nous réfléchissons avec Marco Neppe (le directeur sportif), le coach et le staff à différentes pistes. Vous pouvez imaginer les postes où nous avons des besoins (attaquant de pointe et milieu). À partir de là, nous aurons une équipe mieux équilibrée qui performera et qui nous permettra de regarder devant au classement. (…) Je n’aborderai pas le sujet proprement dit, mais je profite de l’occasion pour passer un message. Ma famille n’est pas venue au Paris FC pour faire n’importe quoi. Il n’est donc pas question que nous servions à alimenter le marché des transferts et à créer une bulle.»

La suite après cette publicité

«On veut prendre trois joueurs minimum»

Mais à la mi-janvier, seul l’ailier italien Luca Koleosho a été recruté. Le Paris FC multiple les pistes telles que Ludovic Ajorque (Brest) ou Mathys Tel (Tottenham), et a même sondé Sergio Ramos (libre). Sauf que personne n’est arrivé. Les Franciliens ont également lâché la piste Sidiki Chérif (Angers). Faut-il y voir un mauvais signe à deux semaines de la clôture du mercato ? Le Président du club francilien, Pierre Ferracci, assure que d’autres renforts vont arriver.

«On veut prendre trois joueurs minimum, mais on espère arriver à cinq car on a un effectif qui est, quantitativement, en fonction de certaines caractéristiques et des blessures, un peu léger. La concurrence va aussi en réveiller certains. Après, tout dépend des opportunités. Je ne commenterai pas les noms, mais certains ne souhaitent pas venir ou leurs clubs demandent beaucoup trop. On veut garder un équilibre financier, comme l’a répété l’actionnaire», a-t-il déclaré dans un entretien accordé au Parisien. Patience.