FC Valence : Gabriel Paulista veut jouer avec la Roja

S’il est originaire de São Paulo au Brésil, Gabriel Paulista n’en reste pas moins très attaché à l’Espagne, pays dans lequel il réside depuis un peu plus de trois ans, et son arrivée à Valence en provenance d’Arsenal. Le défenseur central brésilien est rapidement tombé sous le charme du pays à tel point qu’il a entamé des démarches dès l’année dernière pour obtenir la nationalité espagnole. Nationalité qu’il serait sur le point d’obtenir dans les prochains jours pour son plus grand bonheur.

En effet, le joueur a récemment affirmé à Vcfmedia son intention de rejoindre la Roja rapidement si Luis Enrique venait à faire appel à lui. «Je vais tout faire pour attirer l’attention du sélectionneur. Je veux jouer avec l'équipe nationale et disputer un championnat d'Europe en défendant l’Espagne», a-t-il ainsi confié. Si obtenir une place de titulaire risque de ne pas être une mince affaire, être appelé dans le groupe en est une autre, et pourrait ainsi faire partie des options envisagées par Luis Enrique en vue du prochain Euro.