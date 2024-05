BVB-PSG : la composition d’équipe du PSG dévoilée !

Annoncé titulaire ce mercredi soir contre le Borussia Dortmund, le jeune milieu parisien, Warren Zaïre-Emery, va devenir le deuxième plus jeune joueur titulaire dans une demi-finale de l’histoire de la Ligue des Champions à 18 ans et 54 jours. Il devance son coéquipier, Kylian Mbappé, avec ses 18 ans et 134 jours sous le maillot de Monaco contre la Juventus en mai 2017. Ce classement est dominé par Julian Draxler, titulaire à avec Schalke 04 à l’âge de 17 ans et 226 jours en mai 2011.