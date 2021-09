Bundesliga : le Bayern Munich atomise Bochum 7-0 et prend la tête, Mayence sur le podium

Après la victoire hier de l'Hertha Berlin contre Greuther Fürth (2-1), la Bundesliga se poursuivait ce samedi. À domicile, le Bayern Munich (2e) voulait prendre les commandes du championnat. Pour y parvenir, le Rekordmeister devait absolument s'imposer face au promu Bochum (14e). Et comme on pouvait s'y attendre, il n'y a pas eu match. Très vite, l'équipe de Julian Nagelsmann a pris l'avantage via Leroy Sané (1-0, 17e). Une domination totale qui était confirmée par une très belle frappe de Joshua Kimmich qui terminait au fond des filets (2-0, 27e). Peu après, Serge Gnabry alourdissait la marque en contre (3-0, 32e). Les ennuis n'étaient pas terminés pour Bochum puisque Vassilios Lampropoulos concédait ensuite un but contre son camp (4-0, 43e). Alors qu'on pensait voir le Bayern Munich baisser le pied en seconde période, il n'en a rien été.

Étrangement muet jusque-là, Robert Lewandowski se joignait à la fête (5-0, 61e) avant que Joshua Kimmich (6-0, 65e) s'offre un doublé. Entré à la place de Robert Lewandowski, Eric-Maxim Choupo-Moting a encore un peu plus enfoncé Bochum (7-0, 79e). Le Bayern Munich aurait même pu encore marquer, mais le but de Thomas Müller était refusé pour hors-jeu (87e). Une démonstration 7-0 pour le Bayern Munich qui permet au club bavarois de prendre la tête de la Bundesliga. Mayence est monté provisoirement à la troisième place du championnat suite à un match nul 0-0 contre Fribourg désormais 5e. Enfin, l'Arminia Bielefeld et Hoffenheim se sont quittés sur un 0-0 tandis qu'Augsbourg s'est offert le Borussia Mönchengladbach (1-0).

Les matches de l'après-midi

Arminia Bielefeld 0-0 Hoffenheim

Augsbourg 1-0 Borussia Mönchengladbach : Niederlechner (80e) pour Augsbourg

Bayern Munich 7-0 Bochum : Sané (17e), Kimmich (27e et 65e), Gnabry (32e), Lampropoulos (CSC, 43e), Lewandowski (61e) et Choupo-Moting (79e) pour le Bayern

Mayence 0-0 Fribourg

Le classement de la Bundesliga