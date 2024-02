OM : les dirigeants n’en veulent pas à Gennaro Gattuso

Face au Shakhtar Donetsk jeudi soir, l’Olympique de Marseille peut avoir des regrets. Le club provençal s’est fait rejoindre dans les derniers instants de la rencontre en Ligue Europa (2-2). Après la rencontre, l’entraîneur de l’OM Gennaro Gattuso a dressé un aveu d’impuissance devant les médias. Des déclarations qui ne sont pas passées du côté des supporters olympiens, de quoi envisager un départ ? Pas forcément.

La suite après cette publicité

Le quotidien L’Équipe et le journal La Provence s’accordent pour dire que cette sortie fait déjà partie du passé, on parle même d’un «épiphénomène» du côté du journal sudiste. Les différents résultats négatifs n’ayant pas joué en sa faveur peuvent expliquer ce contretemps. Vendredi, à l’entraînement, le technicien italien semblait avoir retrouvé de la confiance et les échanges avec la direction ont rassuré cette dernière.