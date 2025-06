Le sérieux mea-culpa des joueurs du PSG après leur échec contre Botafogo !

Soirée difficile à Pasadena pour le Paris Saint-Germain. Dans le Rose Bawl Stadium, les joueurs de Luis Enrique ont début fort face à Botafogo pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du monde des Clubs. Les Franciliens ont toutefois été piégés sur un but d’Igor Jesus (36e) juste avant la pause. Par la suite, ils n’auront jamais réussi à revenir et joueront leur avenir dans la compétition ce lundi face à Seattle.

La suite après cette publicité

Un vrai coup d’arrêt pour une équipe qui était sur son petit nuage après sa victoire finale en Ligue des Champions contre l’Inter MIlan (5-0) et son début de compétition idyllique contre l’Atlético de Madrid (4-0). Après la rencontre, Warren Zaïre-Emery a tenté de trouver les raisons de cette défaite au micro de DAZN :« on savait que ça allait être difficile, les équipes brésiliennes mettent de l’impact de l’intensité. Maintenant on a fait notre match, on a tout donné. On sait qu’il y a toujours des choses à améliorer, mais ils ont mis beaucoup d’intensité.»

Le PSG regrette son manque d’efficacité mais veut rebondir

«On n’a pas réussi à se créer beaucoup d’occasions. Lespeu qu’on a eu, elles ne sont pas allées au fond. On prend tous les matches de la même manière avec notre intensité, notre pressing, notre mobilité, il faudra continuer au cours de cette compétition, car c’est pas fini», a poursuivi le milieu de terrain français. Son compère Désiré Doué a, lui aussi, affiché sa déception. Moins en vue qu’à l’accoutumée, l’international tricolore a mis en avant un manque criant d’efficacité : «on est déçu, c’est pas ce qu’on voulait. On est très déçu ce soir.»

La suite après cette publicité

«On n’a pas été efficace. On a eu beaucoup de situations, beaucoup d’actions. Ils ont eu 2/3 tirs et ils ont marqué, ils ont été très efficaces devant le but pas comme nous, cela nous a pêchés. C’est une équipe très agressive, on a vu les vidéos. On a élevé notre niveau dans les duels, c’est l’efficacité qui nous a manqué. Ce match va nous servir à rebondir. Toutes les grandes équipes doivent passer par ces défaites. On a un prochain match à jouer et on doit le gagner», a continué l’ancien Rennais. Des propos combatifs partagés par son compère géorgien Khvicha Kvaratskhelia : «on a été surpris de perdre, mais il faut penser à nous-même et aux occasions qu’on n’a pas réussi à concrétiser. Il faut corriger ça au prochain match.» Rendez-vous lundi soir à 21h contre Seattle pour essayer de rebondir du côté du PSG.

Suivez le match PSG - Botafogo sur DAZN.