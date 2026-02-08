Liga : le Real Madrid se sort du piège de Valence

Ce dimanche, le Real Madrid avait une série à poursuivre en Liga. Après six victoires de rang en championnat, les Merengues se rendaient sur la pelouse de Valence. Un déplacement périlleux pour Álvaro Arbeloa et ses hommes qui étaient privés de Rodrygo, Militao, Vinicius et Bellingham. En ce sens, l’entraîneur espagnol a décidé d’aligner une attaque Garcia-Mbappé-Güler tandis que le jeune David Jimenez était titularisé pour la première fois en championnat sur le côté droit de l’arrière-garde madrilène. Face à la défense à cinq des Murcielagos, les visiteurs ont eu du mal à trouver des espaces malgré une nette domination.

En contre, le club ché a piqué en premier avec un centre dangereux de Gaya (8e). Pour réveiller ses troupes après ce début de match bizarre, Kylian Mbappé a commencé à s’illustrer à travers quelques situations où il a été trop esseulé ou gardé de près pour faire la différence (16e, 19e, 23e). Sur une nouvelle accélération, l’ancien du PSG a servi le jeune Jimenez. Encore trop tendre, le défenseur droit n’a pas assez appuyé sa frappe, finalement repoussée par Dimitrievski. Après une dernière offensive menée par Mbappé (44e), le Real est rentré aux vestiaires sur un score neutre et a manqué d’inspiration pour faire mal à des Valenciens valeureux.

Kylian Mbappé a été récompensé après ses nombreuses offensives

Au retour des vestiaires, le Real a mis encore plus de cœur à l’ouvrage. Désireux de ne pas tomber dans le piège tendu par leurs hôtes, les hommes d’Arbeloa ont accéléré. Malgré une tentative en aile de pigeon de Beltran de l’autre côté (48e), le Real a poussé et a été récompensé peu après l’heure de jeu. Après quelques occasions encore lancées par un Mbappé omnipotent, mais maladroit au Real, le club de la capitale a trouvé la faille quand un autre joueur a pris ses responsabilités offensivement. En effet, trouvé aux abords de la surface sur la gauche, Alvaro Carreras a pénétré en éliminant plusieurs joueurs avant de conclure d’une frappe vicieuse du droit (0-1, 65e).

Délivré, le Real Madrid a géré son avance au tableau d’affichage, mais a été miraculé sur une tentative de Beltran qui, du gauche après un centre difficile, a trouvé l’extérieur du poteau d’un Courtois battu. Après avoir couru pendant la majorité de la rencontre, les Valenciens en ont payé le coup physiquement et ont été punis en fin de rencontre. Trouvé dans la profondeur dans le temps additionnel, Brahim Díaz a servi Kylian Mbappé qui a inscrit le but du break pour sceller le sort du match. Un 23e but en championnat pour l’intéressé qui a réalisé une prestation très intéressante offensivement. Avec ce septième succès de rang en Liga, le Real Madrid enchaîne et suit le FC Barcelone avec un point de retard. Valence reste 17e.