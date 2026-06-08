Menu Rechercher
Commenter 4
Officiel Premier League

Fulham annonce les départs de 14 joueurs

Par Kevin Massampu
1 min.
Raul Jimenez lors d'un entraînement du Mexique @Maxppp

À quelques jours du début du mercato, Fulham a officialisé le départ de Raúl Jiménez. L’international mexicain (126 sélections), arrivé en 2023, aura marqué 31 buts en 115 apparitions chez les Cottagers. En plus de l’ancien joueur de Wolverhampton, le club londonien a annoncé le départ de 13 autres joueurs de son effectif, la plupart étant des jeunes du centre de formation qui n’ont pas disputé la moindre minute en Premier League.

La suite après cette publicité

« Nous tenons à remercier tous les joueurs pour leur engagement et leurs efforts tout au long de leur passage à Fulham, et leur souhaitons bonne chance pour la suite de leur carrière », ont indiqué les pensionnaires de Craven Cottage sur leur site. Fulham en a également profité pour annoncer qu’un nouveau contrat avait été proposé à huit joueurs, dont le Gallois Harry Wilson.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Fulham
Raúl Jiménez

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Fulham Logo Fulham
Raúl Jiménez Raúl Jiménez
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier