Fulham annonce les départs de 14 joueurs

À quelques jours du début du mercato, Fulham a officialisé le départ de Raúl Jiménez. L’international mexicain (126 sélections), arrivé en 2023, aura marqué 31 buts en 115 apparitions chez les Cottagers. En plus de l’ancien joueur de Wolverhampton, le club londonien a annoncé le départ de 13 autres joueurs de son effectif, la plupart étant des jeunes du centre de formation qui n’ont pas disputé la moindre minute en Premier League.

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An update on player contracts following the 2025/26 season. ℹ️ pic.twitter.com/SKSJGdYdHj — Fulham Football Club (@FulhamFC) June 8, 2026

« Nous tenons à remercier tous les joueurs pour leur engagement et leurs efforts tout au long de leur passage à Fulham, et leur souhaitons bonne chance pour la suite de leur carrière », ont indiqué les pensionnaires de Craven Cottage sur leur site. Fulham en a également profité pour annoncer qu’un nouveau contrat avait été proposé à huit joueurs, dont le Gallois Harry Wilson.