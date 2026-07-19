Équipe de France : Didier Deschamps a pleuré

Après 14 ans à la tête des Bleus, Didier Deschamps a fait ses adieux hier soir. Le sélectionneur des Bleus part sur une note partagée, qui aurait pu être bien pire si ses joueurs n’avaient pas relevé la tête en seconde période face à l’Angleterre, mais qui aurait pu être meilleure s’ils n’avaient pas encaissé 4 buts en première mi-temps. Ils se sont finalement inclinés 6-4 dans ce qui fut certainement LE match de cette Coupe du Monde. En conférence de presse, DD préférait retenir le positif et révélait avoir eu quelques larmes à la lecture de certains messages.

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«Là, pour la première fois, je me suis dit : "c’est la dernière fois que tu fais ça". J’ai reçu beaucoup de messages, mais il y en a deux ou trois qui m’ont fait pleurer. Ne me demandez pas qui ni pourquoi, parce que ce sont des gens qui comptent pour moi. C’est la fin de quelque chose qui a représenté ce qu’il y a de plus beau. J’ai commencé - quelques-uns étaient là - en 2012, en mettant l’équipe de France au-dessus de tout. J’ai terminé en leur disant ça aussi. Ils peuvent aller dans les plus grands clubs du monde, il n’y a rien, rien au-dessus. J’ai cette fierté d’avoir été à son service pendant longtemps, trop pour certains, et d’avoir laissé cette équipe en haut, certes pas sur la première marche. Je leur souhaite d’aller tout là-haut et de connaître d’autres succès. J’ai le sentiment d’avoir beaucoup donné. J’ai pris un pied énorme à discuter avec eux pendant cette compétition. Et voilà, c’est fini.»