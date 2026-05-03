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Real Madrid : le groupe contre l’Espanyol Barcelone, sans Kylian Mbappé

Par Samuel Zemour
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Espanyol Real Madrid

Ce dimanche, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone dans le cadre de la 34e journée Liga (20h45). Un match très important pour les Merengues, puisqu’en cas de mauvais résultat, le FC Barcelone serait sacré Champion d’Espagne dès ce dimanche soir, avant le Clasico prévu la semaine prochaine.

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Real Madrid C.F.
📋✅ ¡Nuestros convocados!
🆚 @RCDEspanyol
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Touché aux ischio-jambiers, l’attaquant français Kylian Mbappé manque à l’appel, s’ajoutant à une liste déjà longue d’absents avec Courtois, Militão, Rodrygo ou encore Carvajal. Les Merengues, en difficulté cette saison, doivent composer avec un effectif remanié pour tenter de ramener des points de Catalogne, malgré les présences de Vinicius Jr, Jude Bellingham, Aurélien Tchouameni ou encore Federico Valverde.

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