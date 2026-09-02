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Robinho Junior signe au Genoa

Par Matthieu Margueritte
Robinho Junior @Maxppp

Pendant que son père croupit en prison, Robinho Junior va découvrir le football européen. Après 27 apparitions avec l’équipe première de Santos (1 passe décisive), le jeune ailier de 18 ans a été prêté avec option d’achat au Genoa.

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« Le Genoa CFC annonce avoir acquis auprès du Santos FC, à titre temporaire avec option d’achat, les droits sportifs de l’ailier offensif né en 2007, Robson Junior Guglielmetti de Souza », indique le club italien sur son site officiel.

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