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Nabil Fekir tout proche de rejoindre un promu saoudien

Par Allan Brevi - Dahbia Hattabi
1 min.
Nabil Fekir avec le Betis @Maxppp

Nabil Fekir se rapproche d’un nouveau défi dans le Golfe. Libre de tout contrat après son passage aux Émirats arabes unis du côté d’Al-Jazira, l’ancien international français de 33 ans (25 sélections) a trouvé un accord avec Abha, promu en première division saoudienne. Selon la presse locale, des informations que nous sommes en mesure de confirmer, les discussions sont bien avancées entre les deux parties et une arrivée du milieu offensif est désormais en bonne voie.

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Quelques détails restent toutefois à régler d’ici à demain avant de voir le joueur parapher son contrat avec le club saoudien. Passé notamment par Lyon et le Betis Séville, Fekir sort d’une saison réussie à Al-Jazira avec 9 buts et 3 passes décisives, des performances qui ont convaincu Abha de miser sur son expérience pour son retour au plus haut niveau en Arabie saoudite.

Pub. le - MAJ le
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