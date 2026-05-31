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Ligue 1

Aleksey Batrakov s’affiche avec un t-shirt du PSG

Par Kevin Massampu
1 min.
Aleksey Batrakov @Maxppp

Le nom d’Aleksey Batrakov continue de circuler avec insistance du côté de PSG. Le milieu offensif russe de 20 ans évoluant au Lokomotiv Moscow a publié ce dimanche sur son compte Telegram une photo de lui avec à la main, un tee-shirt du PSG, alimentant ainsi davantage les spéculations autour d’un transfert en France.

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Le 23 avril, son agent évoquait déjà la présence de recruteurs parisiens lors de matchs du Lokomotiv, tandis que la presse russe relayait une possible accélération du dossier. « J’ai des informations selon lesquelles lui-même (Luis Campos) ou l’un de ses plus proches collaborateurs devrait se rendre à Moscou. Ils communiqueront principalement avec le club », avait notamment confié Vladimir Kuzmiche, l’un de ses agents, au début du mois de mai.

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