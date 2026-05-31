Aleksey Batrakov s’affiche avec un t-shirt du PSG
Le nom d’Aleksey Batrakov continue de circuler avec insistance du côté de PSG. Le milieu offensif russe de 20 ans évoluant au Lokomotiv Moscow a publié ce dimanche sur son compte Telegram une photo de lui avec à la main, un tee-shirt du PSG, alimentant ainsi davantage les spéculations autour d’un transfert en France.
Aleksey Batrakov with PSG shirt pic.twitter.com/utMIPjGCDk— … (@officialffsnews) May 30, 2026
Le 23 avril, son agent évoquait déjà la présence de recruteurs parisiens lors de matchs du Lokomotiv, tandis que la presse russe relayait une possible accélération du dossier. « J’ai des informations selon lesquelles lui-même (Luis Campos) ou l’un de ses plus proches collaborateurs devrait se rendre à Moscou. Ils communiqueront principalement avec le club », avait notamment confié Vladimir Kuzmiche, l’un de ses agents, au début du mois de mai.
En savoir plus sur
PSG : de doublure de Lucas Chevalier à titulaire en finale de C1, l’ascension fulgurante de Matvey Safonov
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer