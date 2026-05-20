CdM 2026 : l’Iran a un grand plan pour son arrivée aux Etats-Unis

Le vice-président de la Fédération iranienne de football, Mehdi Mohammad Nabi, s’est montré rassurant mardi à Antalya concernant la participation de la Team Melli à la Coupe du Monde 2026, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Malgré les tensions diplomatiques persistantes entre Téhéran et Washington et les interrogations autour des visas, le dirigeant iranien assure que la sélection dispose d’un «plan précis» pour préparer son arrivée en Arizona, où elle doit établir son camp de base avant son entrée en lice le 15 juin à Los Angeles face à la Nouvelle-Zélande.

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«Nous sommes très confiants et nous disposons d’un plan précis. Nous ne pouvons pas garantir que l’ensemble des joueurs et du personnel recevra les visas pour les États-Unis, mais conformément aux statuts de la FIFA et au règlement de la compétition, le pays hôte doit accorder les facilités nécessaires en matière de visas à toutes les équipes qualifiées pour la Coupe du monde. Les joueurs se rendront à l’ambassade du Canada pour effectuer les démarches préliminaires à l’obtention de leurs visas et pour y accomplir les formalités administratives. Certains membres de notre personnel se rendront également auprès des ambassades du Canada et des États-Unis pour régler leurs propres formalités. Nous sommes passés par là, et le groupe chargé de la sécurité de l’équipe a toujours accompli sa mission avec brio. Il ne fait aucun doute qu’aux États-Unis également, tout se déroulera dans les règles de l’art, conformément aux protocoles et aux directives de la FIFA», a déclaré Mehdi Mohammad Nabi.