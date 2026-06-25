CdM 2026 : tous les qualifiés et les éliminés après les matchs du soir
Nouvelle soirée de Coupe du Monde 2026, et forcément, nouvelles joies et nouvelles déceptions. Si l’Allemagne était déjà qualifiée et assurée d’être première, tout restait à jouer dans le Groupe E. La Mannschaft sera accompagnée, en seizièmes, de la Côte d’Ivoire et de l’Équateur, qui a justement fait tomber la sélection allemande sur le score de 2-1 ce soir.
Deux nations qui viennent s’ajouter à une liste de qualifiés dans laquelle on retrouve aussi le Mexique, l’Afrique du Sud, les États-Unis, l’Allemagne, l’Argentine, la France, la Norvège, la Suisse, le Canada, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, le Maroc et la Colombie. En revanche, Curaçao rejoint la liste des éliminés, aux côtés d’Haïti, de la Tunisie, la Turquie, la Jordanie, le Panama, le Qatar et la Tchéquie.
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