Ligue 1, incidents : le ministère des Sports promet des sanctions fortes contre les clubs !

Face à une recrudescence des problèmes dans les stades et en dehors depuis plusieurs mois, à l’image de la soirée chaotique au Vélodrome, lors du déplacement de l’Olympique Lyonnais à Marseille, plusieurs arrêtés ministériels ont interdit les groupes de supporters à se déplacer. Cela a d’ailleurs créé des problèmes d’organisation, comme lors de la rencontre RC Lens - Séville FC en Ligue des Champions, où les supporters néerlandais avaient d’abord été privés d’aller à Bollaert, avant finalement d’y avoir droit sous la décision du Conseil d’État.

Face à cette situation compliquée, Amélie Oudéa-Castera, la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, s’est exprimé sur la sécurité dans les stades de Ligue 1. «On sait que c’est un enjeu qui est majeur. Dans la solution qu’on veut construire, avant la reprise début janvier, ça doit prendre une place ultra-importante (…) On va prendre une initiative forte. L’État a travaillé à la fois, en interministériel, et avec la Ligue de foot, ainsi qu’avec un certain nombre de clubs, pour essayer de proposer un ensemble de mesures», a-t-elle d’abord expliqué sur RMC.

Amélie Oudéa-Castera annonce des sanctions sportives et financières

Avant d’expliquer qu’il y aurait une initiative forte sur la sécurité d’ici janvier. «Une première mesure qu’on va prendre : c’est la signature d’une nouvelle convention entre l’État et la LFP de manière à clarifier les responsabilités de chacun (…) On veut même rappeler sur les billets les peines auxquelles s’exposent ceux qui commettent des délits ou des crimes. On parle d’interdictions judiciaires de stade, appliquées jusqu’à cinq ans et nous avons la capacité de les systématiser», a-t-elle ajouté.

Amélie Oudéa-Castera a ensuite évoqué la possibilité de mettre des sanctions financières et sportives. Il y a un moment où, si un club a un certain nombre de manquements sur la préparation, le déroulement ou l’encadrement de la rencontre, il faudra en tenir compte et avoir des sanctions au niveau de la Ligue qui soient plus dissuasives. Et y compris sportivement et financièrement», a-t-elle ajouté, en invitant également les groupes de supporters à condamner toute violence pour éviter d’en arriver là. «Oui, il peut y avoir des points en moins s’il y a des manquements. C’est le sens aussi de la responsabilisation que Vincent Labrune appelle de ses vœux et a commencé à construire en transparence totale avec les clubs»*.