Graham Potter déjà prolongé par la Suède

Graham Potter, le sélectionneur de la Suède @Maxppp

En poste depuis le 20 octobre dernier et après deux matchs dirigés seulement à la tête de la sélection suédoise (une lourde défaite contre la Suisse 4-1, et un nul face à la Slovénie 1-1), Graham Potter est déjà prolongé de 4 ans par la fédération.

Graham Potter 💛💙
Arrivé à la toute fin d’une phase de qualifications pour la Coupe du Monde complètement ratée par les Blågult, le sélectionneur anglais a tout de même une chance de propulser son équipe au Mondial américain via les barrages. Il faudra sortir l’Ukraine puis le vainqueur de Pologne-Albanie à la fin du mois.

