Cristiano Ronaldo sème la zizanie à Manchester United

Entre Cristiano Ronaldo et Erik ten Hag, le courant n’est pas passé. C’est bien le second qui a mis fin au retour du premier à Manchester United. En le mettant sur le banc, ce qui était aussi apprécié par une bonne partie des observateurs, le coach néerlandais s’est mis à dos la star portugaise, qui a finalement fait ses bagages pour l’Arabie saoudite. Mais l’attaquant vedette d’Al-Nassr n’en oublie pas moins son club de cœur, et n’hésite pas à critiquer publiquement Ten Hag.

Dernière salve en date, son intervention dans le podcast de son ancien coéquipier Rio Ferdinand. « L’entraîneur… il dit qu’ils ne peuvent pas rivaliser pour gagner le championnat et Ligue des champions. En tant qu’entraîneur de Manchester United, vous ne pouvez pas dire que vous n’allez pas vous battre pour gagner la Ligue des champions. Vous devez vous dire mentalement : « Écoutez, peut-être que nous n’avons pas ce potentiel, mais je ne peux pas dire ça. Nous allons essayer. » Vous devez essayer », a ainsi tancé CR7.

Garnacho valide les propos de CR7

Cette nouvelle vague de critiques, alors que Manchester United a débuté sa saison par deux défaites pour une seule victoire, n’arrange pas les affaires de Ten Hag, déjà vivement contesté. Et elle pourrait avoir d’autres conséquences. En effet, l’ailier argentin Alejandro Garnacho, l’une des rares satisfactions des Red Devils ces dernières saisons, a liké un post qui retranscrivait les propos de Cristiano Ronaldo, partageant ainsi les critiques envers son entraîneur.

Et pour beaucoup de fans, cela pourrait signifier une sanction au cours des semaines à venir, puisqu’Erik ten Hag a prouvé qu’il n’était pas du genre à laisser passer ça. Cristiano Ronaldo l’a lui-même vécu, et plus récemment, Jadon Sancho a lui aussi payé cher pour ses critiques. Garnacho pourrait-il faire un tour sur le banc prochainement ?