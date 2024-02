Deco tacle Kylian Mbappé

Le 7 janvier dernier, nous vous avons annoncé en exclusivité que Kylian Mbappé (25 ans) rejoindra le Real Madrid cet été 2024. Même si le principal intéressé n’a pas encore dévoilé publiquement son choix, sa décision est prise. Du côté de Barcelone, le cas KM7 est forcément suivi de près, puisque l’attaquant tricolore renforcera le rival merengue.

La suite après cette publicité

Questionné hier soir sur Esport3 au sujet du capitaine des Bleus et une possible venue au Barça, Deco, le directeur sportif blaugrana, a confié : «on verra. Ce serait une erreur de vendre Frenkie de Jong et Ronald Araújo pour Kylian Mbappé. Cela rendrait l’équipe pire.» Mais que Deco se rassure, KM7 ne viendra pas à Barcelone.