Arsenal : Aubameyang pas retenu dans le groupe pour Dubaï

Arsenal n'a pas bien commencé l'année 2022, n'inscrivant qu'un but en cinq rencontres et courant encore après sa première victoire. En marge du stage de préparation des Gunners à Dubaï, le technicien espagnol s'est rendu à Denver pour discuter avec le propriétaire du club du futur attaquant, et de l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang, Mikel Arteta, qui avait retiré le brassard de capitaine à l'ancien attaquant de Dortmund semble ouvert à un transfert de son attaquant.

La suite après cette publicité

En suivant cette logique, l'ancien joueur de Saint-Etienne n'a pas été retenu pour ce stage à Dubaï ce qui présage donc de plus en plus un transfert. En effet le natif de Laval a été évoqué en prêt en Arabie Saoudite mais il souhaiterait rester en Europe. Skysports annonce que le PSG, l'AC Milan mais surtout l'Olympique de Marseille seraient intéressés par le recrutement de l'attaquant qui n'a pas pu participer correctement à la CAN pour cause de soucis médicaux.