OM : l’avis fort de Timothy Weah sur la saison ratée

Présent en conférence de presse avant le dernier match de la saison opposant l’OM au Stade Rennais, Timothy Weah est revenu sur la saison compliquée des Phocéens. Si la Ligue des Champions est désormais inatteignable, les Marseillais peuvent encore espérer une place en Ligue Europa la saison prochaine. De quoi sauver l’exercice 2025-2026 des Olympiens ? Pas vraiment à en croire les propos de l’Américain.

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«On ne va pas abuser non plus… mais jouer en Europe, c’est toujours bien. C’est toujours bien d’affronter des grandes équipes. On ne sait jamais, on peut gagner la Ligue Europa. On fera en sorte de bien travailler pour faire du bon boulot si on est qualifiés. C’était une saison très difficile, même en dehors du terrain car tu dois gérer beaucoup de choses. Je veux que tout le monde soit heureux donc c’était un peu dur. Le fait de passer cette année, on peut juste aller plus haut que ça. Je suis quelqu’un qui reste beaucoup dans le positif. Je vois plein de bonnes choses pour le futur et j’espère être là pour apporter de la joie aux supporters. Si je peux leur donner ce sentiment, ça me fera plaisir. J’espère plein de bonnes choses positives pour mon club».