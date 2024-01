Chelsea : Mauricio Pochettino n’est pas menacé

En pleine restructuration, Chelsea a chamboulé tout son effectif il y a un an et l’été dernier. Les Blues, pointés du doigt pour le recrutement XXL et des centaines de millions dépensés en un an, n’ont pourtant pas - encore - des résultats à la hauteur des attentes des supporters. Les coéquipiers de Christopher Nkunku sont [dixièmes de Premier League] (https://www.footmercato.net/angleterre/premier-league/classement) et comptent six points de retard sur la sixième place. Tout est encore possible donc pour Chelsea. Dans cette optique, les dirigeants du club londonien veulent miser sur la continuité.

En effet, l’entraîneur Mauricio Pochettino n’est pas menacé et garde la confiance de ses dirigeants, selon les informations du journal The Telegraph. Pour rappel, le technicien argentin de 51 ans est arrivé en juillet 2023 et voit son contrat expirer en juin 2025.