PSG : Cristiano Ronaldo a envoyé un message à Kvaratskhelia

Cristiano Ronaldo a tenu à envoyer un message de soutien à Khvicha Kvaratskhelia. Touché par la grave blessure de l’ailier géorgien du Paris Saint-Germain, le quintuple Ballon d’Or lui a adressé quelques mots d’encouragement sur les réseaux sociaux. « Les batailles les plus difficiles du football sont souvent celles que personne ne voit. Je connais ce sentiment, Kvara. Mais n’oublie jamais ce qui t’a permis d’arriver jusque-là et ne laisse pas un moment difficile te faire douter de tout ce que tu peux accomplir. Garde cette flamme allumée. Le meilleur reste à venir», a écrit CR7 sous le post Instagram du Géorgien.

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Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, Kvaratskhelia s’apprête à vivre plusieurs mois loin des terrains. Une épreuve difficile pour le Géorgien, qui a déjà reçu de nombreux messages de soutien, notamment de son coéquipier Ousmane Dembélé et de son ancien club, le Napoli. Avec ce message, Ronaldo rappelle que les blessures font partie des combats les plus éprouvants pour un footballeur, loin des projecteurs, et encourage l’attaquant parisien à garder confiance en son retour.