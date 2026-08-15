LOSC : inquiétude pour Olivier Giroud, sorti sur blessure au genou

Grosse inquiétude autour d’Olivier Giroud à quelques jours du début de la saison. L’attaquant du LOSC s’est blessé au genou ce samedi lors du dernier match de préparation des Lillois contre Everton, au Hill Dickinson Stadium. Touché après seulement une vingtaine de minutes, le Français a laissé échapper des cris de douleur particulièrement inquiétants avant de devoir quitter la pelouse. Il a été remplacé dès la 22e minute par Soriba Diaoune.

La suite après cette publicité

Un coup dur potentiel pour Lille, mais également pour Giroud, qui pourrait disputer à 39 ans la dernière saison de sa carrière. L’ancien attaquant d’Arsenal et de l’AC Milan avait même reçu le brassard de capitaine pour cette dernière répétition avant la reprise des compétitions officielles. À ce stade, la nature exacte et la gravité de sa blessure ne sont pas encore connues et il faudra attendre les examens médicaux pour en savoir davantage.