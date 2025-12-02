FC Barcelone - Atlético : les compositions officielles

Ce mardi, c’est la 19e journée de la Liga 2025/2026 avec un choc entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid. À domicile, les Blaugranas s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Joan Garcia dans les cages derrière Jules Koundé, Pau Cubarsi, Gerard Martin et Alejandro Baldé. Le milieu de terrain est assuré par Pedri et Eric Garcia avec Dani Olmo un cran plus haut. Devant, Robert Lewandowski est soutenu par Lamine Yamal et Raphinha.

De leur côté, les Colchoneros s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Jan Oblak qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Nahuel Molina, José Maria Gimenez, Clément Lenglet et David Hancko. Johnny Cardoso et Pablo Barrios composent l’entrejeu avec Nico Gonzalez et Giuliano Simeone dans les couloirs. En pointe, Julian Alvarez est soutenu par Alex Baena.

Les compositions

FC Barcelone : J. Garcia - Koundé, Cubarsi, Martin, Balde - Pedri, E. Garcia - Yamal, Olmo, Raphinha - Lewandowski

Atlético de Madrid : Oblak - Molina, Gimenez, Lenglet, Hancko - Johnny, Barrios - Simeone, Baena, Gonzalez - Alvarez