Ligue 1 : le coup de gueule de Turpin face aux dérapages des dirigeants de clubs

Lors du media day de l’arbitrage organisé au Centre national du football de Clairefontaine, la question des tensions entre arbitres et dirigeants a refait surface. Ces dernières saisons en Ligue 1 ont été marquées par plusieurs sorties médiatiques virulentes, notamment de Pablo Longoria, Olivier Létang ou encore Mehdi Benatia, illustrant un climat de défiance croissante autour des décisions arbitrales, souvent amplifié par l’enjeu financier et sportif. Pour Clément Turpin, ces événements néfastes entraînent des conséquences très graves sur le football amateur.

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«La pression des résultats a toujours été importante. La pression financière est plus importante aujourd’hui. Ce n’est pas bon pour le foot ces dirigeants qui dérapent verbalement. Un dérapage le vendredi et le samedi a un impact direct sur le football amateur sur le même week-end. Les solutions se trouveront toujours du côté de la mesure. Parfois ce sont des stratégies de protection. Mais ce n’est pas en faisant des sorties disproportionnées et adaptées qu’on trouvera des solutions. Je crois au dialogue et à la pondération. Avec les acteurs de terrains, les relations sont bonnes malgré quelques coups de chaud. On a des discussions. Chacun comprend le point de vue de l’autre. Mais pas avec les présidents de club. Je ne suis pas fataliste. On peut trouver des moyens pour éviter ces sorties qui ne sont pas bonnes pour l’intérêt général. Il y a des postures qui sont caricaturales parfois», a regretté Clément Turpin, appelant à plus de retenue et de dialogue.