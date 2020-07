Leeds lève l'option d'achat d'Illan Meslier

Prêté par Lorient à Leeds United cette saison, Illan Meslier (20 ans) a activement participé au sacre et à la montée en Premier League du club entraîné par Marcelo Bielsa. Le jeune portier breton qui a disputé onze matchs en Championship cette saison, a vu le récent vainqueur de la Championship lever son option d'achat.

Le club anglais disposait en effet d'une option d'achat automatique en cas d'accession en Premier League. Comme nous vous le révélions, Meslier s'est bien engagé pour les trois prochaines saisons avec Leeds United. Le club anglais a officialisé la nouvelle ce jeudi soir.

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of goalkeeper Illan Meslier on a three-year deal