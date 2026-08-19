Le LOSC pourrait toucher le pactole sur le transfert de Carlos Baleba à MU

Le LOSC pourrait suivre avec beaucoup d’attention l’avenir de Carlos Baleba. Manchester United s’intéresserait de nouveau au milieu de terrain de Brighton, avec un potentiel transfert autour de 70 millions d’euros. Lille avait vendu l’international camerounais au club anglais durant l’été 2023 pour environ 30 millions d’euros, tout en négociant un pourcentage sur une future plus-value. Celui-ci serait compris entre 15 % et 20 %, le club nordiste pourrait donc récupérer une somme importante sans être directement impliqué dans l’opération.

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Dans l’hypothèse d’un transfert à 70 millions d’euros, Brighton réaliserait une plus-value d’environ 40 millions par rapport aux 30 millions versés au LOSC en 2023. Avec une clause comprise entre 15 % et 20 % de cette plus-value, Lille toucherait donc entre 6 et 8 millions d’euros. Une rentrée d’argent non négligeable pour les Dogues si Manchester United décide de concrétiser son intérêt. Pour l’heure, le calcul reste toutefois conditionné au montant final d’un éventuel transfert et au pourcentage exact prévu dans l’accord conclu entre Lille et Brighton en 2023.