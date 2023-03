OGC Nice - Sheriff Tiraspol : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Suite des huitièmes de finale retour de la Conference League avec Nice qui accueille le Sheriff Tiraspol à l’Allianz Riviera. Dernier club français encore engagé dans une compétition européenne, Nice s’est imposé 1-0 la semaine dernière lors de l’aller et possède un léger avantage en vue de la qualification en quart. Les Aiglons n’ont pas le droit à l’erreur devant leurs supporters et feront face à une équipe moldave qui n’aura rien à perdre. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Didier Digard organise son onze de départ en 4-3-3. Il procède à quelques changements avec les titularisations de Bard, Ramsey et de Brahimi. Dante étant suspendu, c’est Todibo qui récupère le brassard de capitaine et Ndayishimiye l’épaulera en défense centrale. Du côté moldave, Roberto Bordin reste fidèle à son 5-3-2 mais opère lui aussi quelques changements par rapport au match aller. Talal est titulaire dans l’entrejeu et prend le brassard de capitaine alors qu’Akanbi est associé à Tapsoba à la pointe de l’attaque.

Nice monopolise le ballon dans ce début de rencontre !

Les compositions

OGC Nice : Schmeichel - Lotomba, Ndayishimiye, Todibo ©, Bard - Ramsey, Thuram, Rosario - Laborde, Moffi, Brahimi.

Sheriff Tiraspol : Koval - Zohouri, Garananga, Kiki, Radeljic, Renan Guedes - Diop, Talal ©, Kyabou - Tapsoba, Akanbi.