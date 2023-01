Le défi musclé de Cristiano Ronaldo face à Francis Ngannou

La suite après cette publicité

C’est ce qu’on appelle une rencontre musclée. Arrivé depuis quelques semaines en Arabie saoudite, où il défend désormais les couleurs d’Al Nassr, Cristiano Ronaldo (37 ans) a pu faire la connaissance de Francis Ngannou ce samedi, à Riyad. Les deux stars ont partagé des clichés d’eux sur leurs réseaux sociaux, provoquant forcément de nombreuses réactions.

On y aperçoit notamment le champion de MMA et le quintuple Ballon d’Or en position de combat, prêts à en découdre l’un contre l’autre, mais le tout avec le sourire. « J’ai été ravi de rencontrer le champion du monde Francis Ngannou », a commenté CR7 sur son compte Instagram, avant que l’ancien cador de l’UFC ne rétorque : « j’ai été ravi de discuter avec toi et je te remercie pour tes aimables paroles. Très inspirant. » Une jolie rencontre entre deux poids lourds de leur sport.

À lire

Al-Nassr s’intéresse à Marcelo